شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى له في أسبوع أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ 27 تموز/يوليو أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:12 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.11% إلى مستويات 1.1816، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1803 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1822، بينما حقق الأدنى له عند 1.1793.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 52.3 مقابل 50.2 في حزيران/يونيو الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة المؤشر مدراء ذاته والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 51.2 مقابل انكماش عند ما قيمته 46.4 في حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند 57.8 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 50.7 في حزيران/يونيو، وذلك قبل أن نشهد أظهر القراءة النهائية للمؤشر ذاته لألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة استقرار الاتساع عند 56.7 دون تغير عن القراءة الأولية ومقابل انكماش عند 47.3.

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وصولاً إلى صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 55.1 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش عند 48.3 في حزيران/يونيو، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة أيضا لاقتصاديات المنطقة ككل والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 6.5% مقابل 17.8% في أيار/مايو الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 1,200 ألف وظيفة مضافة مقابل 2,369 ألف وظيفة في حزيران/يونيو، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر تموز/يوليو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى ما قيمته 50.3$ مليار مقابل 54.6$ مليار في حزيران/يونيو، وقبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند ما قيمته 49.6 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش عند ما قيمته 47.9 في حزيران/يونيو.

وصولاً للكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي التي تكمن أهميتها في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 55.0 مقابل 57.1 في حزيران/يونيو، ويأتي ذلك قبل حديث رئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لوريتا ميستر عن الآفاق الاقتصادية في المؤتمر الافتراضي لليبرالية فنون الاقتصاد الكلي.