شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والأنظار على مخزونات النفط الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 28 من تموز/يوليو وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي مع نهاية تموز/يوليو والذي قد يعكس تقلص العجز إلى 3.4 مليون برميل مقابل 10.6 مليون برميل.

وفي تمام الساعة 04:46 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة تسليم أيلول/سبتمبر المقبل لأسعار النفط "نيمكس" 0.10% لتتداول عند مستويات 41.60$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 41.56$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 41.70$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم تشرين الأول/أكتوبر القادم 0.23% لتتداول عند 44.38$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 44.28$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 44.43$ للبرميل، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 93.13 مقارنة بالافتتاحية عند 93.21، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 93.38.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 1,200 ألف وظيفة مضافة مقابل 2,369 ألف وظيفة في حزيران/يونيو، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر تموز/يوليو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح تقلص العجز إلى ما قيمته 50.3$ مليار مقابل 54.6$ مليار في حزيران/يونيو، وقبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند ما قيمته 49.6 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش عند ما قيمته 47.9 في حزيران/يونيو.

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وصولاً للكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي التي تكمن أهميتها في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 55.0 مقابل 57.1 في حزيران/يونيو، ويأتي ذلك قبل حديث رئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لوريتا ميستر عن الآفاق الاقتصادية في المؤتمر الافتراضي لليبرالية فنون الاقتصاد الكلي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن توقعاتها بعدم التوصل لاتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين خلال هذا الأسبوع حيال حزمة التحفيز المرتقبة من قبل الكونجرس، بينما نوه أيضا بالأمس رئيس مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لكون المباحثات حيال حزمة التحفيزية في الاتجاه الصحيح، موضحاً أنه تم الاتفاق على الكثير من النقاط، إلا أنه يزال هناك بعض النقاط الخلافية ذات أهمية قصوى في تلك الخطة.

وفي سياق أخر، فقد حذر المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في وقت سابق من هذا الأسبوع من احتمالية عدم التوصل إلى لقاح فعال ضد فيروس كورونا، وذلك مع أعربه عن آماله في التوصل إلى عدد من اللقاحات الفعالة التي ساعد في منع العدوي البشرية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 18.14 مليون ولقي 691,013 شخص مصرعهم في 216 دولة.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد انخفضت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة لإجمالي 180 منصة، لتعكس استأنف مسيرات تراجعاتها الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في عشرين أسبوع، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 518 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي استقر خلال الأسبوع المنقضي في العاشر من تموز/يوليو عند نحو 11.0 مليون برميل يومياً دون تغير يذكر للأسبوع الثالث على التوالي، موضحاً تراجع بواقع 2.1 مليون برميل يومياً أو بنحو 20% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة في ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.