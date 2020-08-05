شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للبنوك السعودية: التعاملات الإلكترونية المصرفية تجاوزت التوقعات في 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية، بالبنوك السعودية، طلعت حافظ، أن التعاملات الإلكترونية بالبنوك في عام 2020 تجاوزت المستهدف.

وقال، إن نسبة التعاملات الإلكترونية بلغ 36% بالعام الحالي، بينما يبلغ مستهدف العام 28%، متوقعا وصولها إلى 70% وهي النسبة المستهدفة في عام 2030، بحسب صحيفة عكاظ.

وأشار إلى أن ذلك التوقع يأتي في ظل وجود تنوع في وسائل الدفع الإلكتروني من أجهزة نقاط بيع، التي بلغت 531.705 أجهزة، وفقاً لبيانات شهر يونيو الماضي".

وقال إن البنوك السعودية تسعى لمواكبة التطور في التعاملات الإلكترونية بالمملكة، وتقدم أجهزة الدفع الإلكتروني دون رسوم، إذ تحتسب الرسوم على العمليات فقط.

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وأكد أن البنوك الوطنية تولي اهتماماً بالغاً للخدمات الإلكترونية لأسباب عدة، منها تنفيذ أحد مستهدفات رؤية 2030 المندرج تحت تطوير قطاع المال لتحويل المجتمع إلى مجتمع المملكة اللانقدي.

و"رؤية السعودية 2030" التي كشف النقاب عنها الأمير محمد بن سلمان أواخر أبريل 2016 هي خطة طموح تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وتنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.

وعلى مستوى البنوك بالمملكة ففي يونيو الماضي، حذر أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، الدكتور طلعت زكي حافظ، من تحميل تطبيقات وهمية يتم من خلالها سرقة بيانات البطاقة البنكية.

وقال حافظ، إنه عند الرغبة في تحميل تطبيق البنك الذي يتم التعامل معه على الأجهزة الذكية لا بد من التأكد من تحميله من مصادر موثوقة ومن موقع البنك الرسمي، والاتصال مباشرة بموظفي البنك.

وشدد على أهمية عدم التعامل مع الرسائل المجهولة، الواردة عبر البريد الإلكتروني، والاستفادة من معايير الأمان المعتمدة، والتدقيق في تفاصيل الإيميلات، ونوعية الرسائل الواردة.