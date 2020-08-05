شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: بورصات الخليج تتسق مع الأسواق العالمية في يوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال تقرير صادر من شركة "كامكو إنفست"، إن مكاسب البورصات الخليجية خلال شهر يوليو الماضي كانت متسقة إلى حد كبير مع أداء الأسواق العالمية، إذ ارتفع مؤشر مورجان ستانلي العالمي بنسبة 4.7%.

وذكر التقرير الذي اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه، أن سوق الأسهم السعودية ارتفع بنسبة 3.3% خلال الشهر الماضي، يليه سوق مسقط المالي بنسبة 1.5%، يليه سوق البحرين المالي بنسبة 1%، وأخيرا بورصة أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.4%.

وسجلت البورصة الكويتية أعلى معدل تراجع خلال الشهر بتسجيل مؤشر السوق العام لخسائر بنسبة 3.2%، وسجل سوق دبي خسائر بنسبة 0.7%.

ولفت التقرير إلى أن البورصات الخليجية منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه سجلت تراجعاً بنسبة 9% على مستوى الأداء الإجمالي.

وأشار إلى أن قطاع السلع المعمرة والملابس الخليجي سجل أعلى مكاسب شهرية بنسبة 18.6% وذلك في ظل عودة فتح الأسواق بعد رفع إجراءات الحظر لاحتواء تفشي جائحة كورونا.

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وبحسب التقرير، سجل مؤشري قطاع الرعاية الصحية والتأمين مكاسب ثنائية الرقم بنسبة 13.7% و12.9% على التوالي، إلا أن القطاعات الكبرى بما في ذلك البنوك والاتصالات والطاقة لم تشهد سوى مكاسب هامشية خلال الشهر.

ووفقا للتقرير، جاء مؤشر قطاع الاتصالات في المرتبة الأخيرة نظراً لنموه بنسبة 0.2% فقط، فيما سجل كل من مؤشري قطاع العقار والبنوك نمواً بنسبة 0.4% و0.9% على التوالي.

وأوضح التقرير أن نمو مؤشر قطاع الطاقة يعكس بنسبة 2% استقرار أسعار النفط خلال الشهر الماضي.

وعالميا، شهدت الأسواق الناشئة مكاسب قوية بنسبة 8.4% بصدارة الصين التي سجلت نمواً بلغت نسبته 10.9%.

ولفت التقرير إلى أن أداء أسواق السلع جيداً في ظل ارتفاع أسعار النفط بأكثر من نسبة 5% خلال شهر يوليو 2020.

وأشار التقرير إلى أن مكاسب أسعار الذهب بنسبة 10.9% كانت هي الأبرز حيث لامست أصول الملاذ الآمن مستويات تاريخية على خلفية المخاوف الاقتصادية.