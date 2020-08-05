شكرا لقرائتكم خبر عن "ألافكو الكويتية" تعلن التوصل لاتفاق مع "بوينج" بشأن نزاع قضائي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات، عن إيقاف الدعوى القضائية المرفوعة ضد شركة بوينج، بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بهذا الشأن.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، أن علاقتها مع "بوينج" ستستمر بالتعاقد لشراء 20 طائرة من أصل 40 طائرة ضمن سجل طلباتها.

وكشف أحمد الزبن رئيس مجلس إدارة شركة "ألافكو"في مطلع مايو الماضي أن شركته تجري مفاوضات للوصول إلى حل لمشكلة طائرات Boeing طراز 737 ماكس والتي أدت إلى تغييرات واسعة في إدارة بوينغ التنفيذية.

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وأضاف الزبن أن الشركة سلمت وستسلم على مدار العامين المنتهي والحالي حوالي 25 طائرة جديدة مع عقودها التأجيرية.

وكشفت الشركة في مطلع الشهر ذاته موعد تسلم 12 طائرة من طراز "إيرباص A320 neo" وذلك خلال عام 2020.

ورفعت "ألافكو" دعوى قضائية في أبريل الماضي، أمام المحكمة الاتحادية بولاية شيكاجو الأمريكية، ضد شركة بوينج للمطالبة بتعويض نحو 336 مليون دولار.

وكان ذلك بسبب رفض إعادة مبالغ مدفوعة مقدماً لطلبية ملغاة للشركة الكويتية لشراء 40 طائرة من طراز (737 ماكس) التي تواجه مشاكل.