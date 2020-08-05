شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية الزراعي السعودي" يعتمد قروضاً وتسهيلات ائتمانية بقيمة تتجاوز 337 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية السعودي عدداً من القروض التمويلية والتسهيلات والضمانات الائتمانية بقيمة تجاوزت 337 مليون ريال.

وأوضح الصندوق في بيان على موقعه الإلكتروني، أن تلك القروض تضمنت تمويل أول مستشفى بيطري للابل على مستوى المملكة دعماً لقطاع الثروة الحيوانية، إضافةً الى دعم مشاريع بيوت محمية، وإنتاج الدجاج اللاحم.

وأشار الصندوق في البيان، إلى أن القروض شملت برنامج دعم رأس المال العامل والتكاليف التشغيلية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة الصندوق للتخفيف من آثار جائحة (كورونا) وهي تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي.

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وكشف صندوق التنمية الزراعية السعودي في مطلع أبريل الماضي، عن تأجيل الأقساط المستحقة للفترة من 1 مارس 2020 حتى 31 أغسطس 2020، لمدة 6 أشهر، وذلك لجميع العقود ذات الاستحقاق السنوي الملتزمة بالسداد، والتي لم يسبق إعادة جدولتها قبل هذه الفترة.

وقال الصندوق في بيان، إن التأجيل لا يشمل إعانة السداد المرتبطة بتاريخ الاستحقاق الأساسي للقسط، والتي تمثل 6 أشهر من تاريخ الاستحقاق.

وهذه الإجراءت هي ضمن الإجراءت التحفيزية التي اتخذتها البلاد، حيث أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في وقت سابق عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

ويأتي البرنامج انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.