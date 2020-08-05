شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية ترجئ موعد الإعلان عن بيع أسعار خام سبتمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم من المتوقع أن ترجئ شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية إعلان أسعار البيع الرسمية لخاماتها لشهر سبتمبر أيلول حتى أوائل الأسبوع القادم.

وتصدر أرامكو عادة أسعار البيع الرسمية بحلول الخامس من كل شهر، وتحدد تلك الأسعار الاتجاه العام لأسعار بيع الخامات الإيرانية والكويتية والعراقية وتؤثر على أكثر من 12 مليون برميل يوميا من إمدادات النفط المتجهة لآسيا، بحسب وكالة رويترز.

وقالت "أرامكو السعودية" في بيان سابق، إنها رفعت أسعار البيع الرسمية لخامها العربي الخفيف خلال شهر أغسطس الجاري في الشحنات المتجهة إلى جميع الوجهات.

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وحددت السعودية سعر البيع الرسمي إلى آسيا عند 1.20 دولار للبرميل فوقط متوسط عُمان/دبي وإلى الولايات المتحدة عند 1.65 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت. وزاد سعر البيع الرسمي إلى شمال غرب أوروبا ليصبح 0.70 دولار للبرميل فوق برنت في بورصة إنتركونتننتال.

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط"أوبك" وحلفاؤها ،وهي المجموعة المعروفة عالميا باسم أوبك بلس ، على الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاقية خفض الإمدادات العالمية اعتبارا من بداية أغسطس، مع التعافي النسبي فى مستويات الطلب العالمي على الوقود من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ويعني هذا القرار زيادة إنتاج التحالف العالمي بمقدار 2 مليون برميل يوميا حتى نهاية هذا العام ،وهو أمر قد لا يصب فى صالح تحقيق التوازن بالسوق ، خاصة إذا استمر ضعف الطلب على الوقود فى بعض البلاد التي لا تزال تعاني من تفشي فيروس كورونا.

وعلى حسب الاتفاقية ،خفض تحالف أوبك بلس الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا منذ مايو ضمن المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية تتقلص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا من بداية أغسطس حتى نهاية ديسمبر القادم، والمرحلة الثالثة تتقلص التخفيضات مرة أخرى إلى 5.7 مليون برميل يوميا تنفذ من بداية يناير 2021 حتى 30 أبريل 2022.