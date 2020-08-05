"التجارة" السعودية: أسعار المنتجات المعروضة بالأسواق شاملة الضريبة المضافة

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت وزارة التجارة السعودية أن أسعار المنتجات المعروضة في الأسواق شاملة لضريبة القيمة المضافة.
وبينت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن أسعار السلع المعروضة هي أسعار نهائية تدون على بطاقة السعر ومطابقة للأسعار بأجهزة المحاسبة "الكاشير".
وأوضحت الوزارة في البيان، أن السعر على الرف يجب أن يكون شاملًا ضريبة القيمة المضافة، وأن يكون مطابقًا لفاتورة الشراء، مؤكدة أنه في حال عدم وجود بطاقة السعر أو اختلاف سعر الرف عن صناديق المحاسبة يجب رفع بلاغ تجاري على المنشأة المخالفة.
وبينت الوزارة أنه في حال شراء مستهلك لسلعة معروضة بقيمة 100 ريال وفقاً لبطاقة السعر على الرف، يجب أن يكون شاملا للضريبة وبالتالي لا تتجاوز فاتورة الشراء النهائية 100 ريال.
وأشارت إلى أنه في حال إضافة المنشأة ضريبة أخرى على المشتري يجب تقديم بلاغ إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل حيث تتلقى مخالفات ضريبة القيمة المضافة على مركز البلاغات على الرقم (19993).
وحثت الوزارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المحال والمراكز التجارية التي لا تضع السعر المعروض على السلعة شاملًا ضريبة القيمة المضافة إلى الوزارة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز بلاغات المستهلك على الرقم (1900).
وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والدخل في السعودية، حمود الحربي، أن ضريبة القيمة المضافة سوف ترتفع من 5% إلى 15% بداية من يوم الأربعاء الأول من يوليو 2020.
وأضاف الحربي أن هناك مرحلة انتقالية لتسهيل تطبيق نسبة الرفع بالضريبة، تخص العقود والتوريدات والفواتير الصادرة قبل تاريخ 11 مايو 2020، والتي ستواصل دفع الضريبة بالنسبة القديمة 5% حتى تاريخ 30 يونيو 2021 أو حتى تجديد أو انتهاء العقد أيهم أقرب، ثم ترتفع نسبة الضريبة عليها من 5% إلى 15%، بحسب قناة العربية.
وأوضح أنه بالنسبة للعقود مع الجهات الحكومية المبرمة قبل 11 مايو فإن التوريدات بهذا العقد سوف تستمر بنفس النسبة حتى تاريخ 30 يونيو 2021 أو انتهاء العقد أيهما أقرب، وينطبق هذا على السلع التي جرى إصدار فواتيرها أو توريداتها قبل يوم 11 مايو الماضي.
وكشفت الهيئة في نهاية الشهر الماضي مخالفات المنشآت في ضريبة القيمة المضافة التي تستدعي تقديم بلاغ لدى وزارة التجارة.
وأوضحت الهيئة في بيان سابق على موقعها الإلكتروني، أنه عند حدوث اختلاف السعر المعروض على الرف عن الفاتورة، أو الامتناع عن البيع، أو إصدار فاتورة بلغة غير العربية، يمكن التواصل مع الوزارة لتقديم بلاغ يستوجب العقوبة.
وبدأت دولة الإمارات والسعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع العام قبل الماضي.
وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبِّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا، وقرَّرت دول الخليج مؤخراً الانضمام لهذه المنظومة.
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