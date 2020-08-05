شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة" السعودية: أسعار المنتجات المعروضة بالأسواق شاملة الضريبة المضافة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت وزارة التجارة السعودية أن أسعار المنتجات المعروضة في الأسواق شاملة لضريبة القيمة المضافة.

وبينت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن أسعار السلع المعروضة هي أسعار نهائية تدون على بطاقة السعر ومطابقة للأسعار بأجهزة المحاسبة "الكاشير".

وأوضحت الوزارة في البيان، أن السعر على الرف يجب أن يكون شاملًا ضريبة القيمة المضافة، وأن يكون مطابقًا لفاتورة الشراء، مؤكدة أنه في حال عدم وجود بطاقة السعر أو اختلاف سعر الرف عن صناديق المحاسبة يجب رفع بلاغ تجاري على المنشأة المخالفة.

وبينت الوزارة أنه في حال شراء مستهلك لسلعة معروضة بقيمة 100 ريال وفقاً لبطاقة السعر على الرف، يجب أن يكون شاملا للضريبة وبالتالي لا تتجاوز فاتورة الشراء النهائية 100 ريال.

وأشارت إلى أنه في حال إضافة المنشأة ضريبة أخرى على المشتري يجب تقديم بلاغ إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل حيث تتلقى مخالفات ضريبة القيمة المضافة على مركز البلاغات على الرقم (19993).

وحثت الوزارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المحال والمراكز التجارية التي لا تضع السعر المعروض على السلعة شاملًا ضريبة القيمة المضافة إلى الوزارة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز بلاغات المستهلك على الرقم (1900).

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