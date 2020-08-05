شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يكرر المحاولات الايجابية- تحليل - 5-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بالتذبذب مؤخرا ضمن محاور القناة الصاعدة لنلاحظ تذبذبه حاليا فوق مستوى 123.75 ليؤكد بذلك انتقاله للمرحلة الإيجابية الثانية والتي ستدفع به لتسجيل أهداف إيجابية جديدة بدأ من 125.20 و 125.80 على التوالي.

نشير إلى أن استمرار تذبذب المتوسط المتحرك 55 دون تداولات السعر الحالية, بالإضافة إلى محاولة وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 80, تشكل جميعها عوامل مؤكدة للاستمرارية الإيجابية ولتمنح السعر عزم إيجابي جديد لحين تحقيقه للأهداف الإضافية المقترحة سابقا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 124.20 و 125.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد