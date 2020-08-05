شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يكرر المحاولات الايجابية- تحليل - 5-8-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بالتذبذب مؤخرا ضمن محاور القناة الصاعدة لنلاحظ تذبذبه حاليا فوق مستوى 123.75 ليؤكد بذلك انتقاله للمرحلة الإيجابية الثانية والتي ستدفع به لتسجيل أهداف إيجابية جديدة بدأ من 125.20 و 125.80 على التوالي.
نشير إلى أن استمرار تذبذب المتوسط المتحرك 55 دون تداولات السعر الحالية, بالإضافة إلى محاولة وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 80, تشكل جميعها عوامل مؤكدة للاستمرارية الإيجابية ولتمنح السعر عزم إيجابي جديد لحين تحقيقه للأهداف الإضافية المقترحة سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 124.20 و 125.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو مقابل الين يكرر المحاولات الايجابية- تحليل - 5-8-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.