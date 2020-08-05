شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الباوند يحافظ على الثبات الايجابي– تحليل – 5-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الزوج مؤخرا لبعض الضغوط السلبية بهبوط مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 ليضطر بذلك لتشكيل ارتداد سلبي مؤقت كما هو واضح بالرسم المرفق, لكن بشكل عام نشير إلى أن تمركز السعر ضمن محاور القناة الصاعدة وباستمرار تشكيل مستوى 0.8930 للدعم الأولي, فإن ذلك يدعونا للاستمرار بترجيح المحاولات الصاعدة ولنتوقع بتجميع السعر للعزم الإيجابي, البدء بتسجيل الأهداف الإضافية والتي تتمركز عند 0.9170 وصولا نحو 0.9330 خلال الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8930 و 0.9100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد