الباوند مقابل الين لا يزال صاعد-تحليل - 5-8-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر الزوج الصاعد بالرغم من تشكيله مؤخرا لارتداد سلبي مؤقت نظرا لتمركزه المستمر ضمن محاور القناة الصاعدة, كذلك استمرار تشكيل مستوى 137.70 للدعم الإضافي يدعونا لانتظار اكتساب السعر للعزم الإيجابي ليدفع به ذلك للوصول نحو 139.60 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 140.85 خلال الفترة القريبة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 137.70 و 139.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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