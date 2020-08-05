شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يشكل موجه صاعدة جديدة– تحليل - 5-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر البلاتين العوامل الإيجابية والمتمثلة بالثبات فوق المتوسط المتحرك 55 والذي يشكل بدوره الدعم الأولي عند 866.00 بالإضافة لوصول مؤشر ستوكاستيك حاليا نحو مستوى تشبع الشراء. ما سبق يفسر تشكيل السعر للاندفاع الصاعد ولنتوقع استئنافه قريبا للهجوم الصاعد ليتجاوز بذلك مستوى 980.00 وليبدأ بتسجيل أهداف جديدة بانجذابه نحو 1040.00 و 1105.00 على التوالي. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 890.00 و 980.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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