شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس دون أي جديد– تحليل -5-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر النحاس بالرغم من تمركزه ضمن المسار الصاعد ليتأثر بسلبية مؤشر ستوكاستيك بمحاولة خروجه من مستوى تشبع الشراء, لذلك نتوقع تشكيل السعر لتذبذب جانبي مؤقت مع التأكيد على أهمية الثبات بشكل إيجابي فوق الدعم المستقر عند 2.7770 ولننتظر تجميعه لعزم إيجابي جديد ليزيد من فرص اختراق الحاجز المتمركز عند 3.0000 والبدء بتسجيل الأهداف الإضافية والتي تتمركز عند 3.1200 و 3.3000 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8000 و 3.0000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الصاعد