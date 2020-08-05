شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. 130 جنيهًا لكيلو الكندوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد سوق اللحوم اليوم الأربعاء 5 – 8 – 2020 استقرارًا في الأسعار وفقًا لما أكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة وذلك في ظل اقتصار بيع اللحوم على عدد من المحلات والهايبر ماركت نظرًا لإجازة الجزارين.

وبحسب الأسعار المعلنة فسجلت اللحوم الكندوز 130- 150 جنيهًا، والضأن بين 130- 160 جنيهًا للكيلو، فيما سجلت أسعار اللحوم الجملية 90-120 جنيهًا الكيلو، واستقرت أسعار البرجر البلدى فسجلت 120-140 جنيهًا الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيهًا، السجق 120-140 جنيهًا الكيلو، اللحم المفروم العادي 120-140 جنيهًا الكيلو، بينما سجلت أسعار البفتيك والاستيك كندوز 130-150 جنيهًا فى الكيلو، الكبدة بين 130-150 جنيها الكيلو.

وكان تقرير صادر عن جهاز الإحصاء عام 2018، كشف بعض الأرقام الدقيقة، حول وضع إنفاق الشعب المصرى على الأطعمة، وكانت المفاجأة أن اللحوم تتصدر ترتيب الأطعمة الأكثر طلبا وإنفاقا فى مصر.

وفى برنامج "أسواق"، الذى يقدمه إسلام السعيد، على منصات ”الخليج 365” المختلفة، سنحاول إلقاء الضوء على حجم إنفاق الشعب المصرى على اللحوم، وسلع غذائية أخرى أبرزها الخضروات والفاكهة، وكذلك الوصول إلى رقم تقريبى عن وضع استهلاك اللحوم خلال فترة عيد الأضحى.

الوصول إلى رقم حول استهلاك اللحوم فى مصر سنويا، يتطلب معرفة حجم واردات اللحوم المجمدة وكذلك رؤوس الماشية الحية، إضافة إلى معرفة ولو تقديرية للإنتاج الريفى من المواشى، لكن هناك أرقاما كثيرة غير متوفرة من الجهات الرسمية.

ووفق تقرير لهيئة الاستعلامات فإن الإنتاج المحلى لعام 2018 من اللحوم نحو 198 ألف طن، مقابل نحو 441 ألف طن من اللحوم المستوردة، والهند والسودان ودول أخرى. وجاءت البرازيل كأولى الدول التي تستورد منها مصر اللحوم، نظرا لامتلاكها لأكبر المجازر على مستوى العالم.

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وتشير تقديرات وزارة الزراعة وشعبة القصابين إلى أن فترة عيد الأضحى هى الأعلى على الاطلاق طوال السنة من حيث استهلاك اللحوم.

وكشف بحث الدخل والإنفاق الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الأسرة المصرية تنفق 27.8% من دخلها على شراء اللحوم، و14.2 لشراء الخضروات، و13% لشراء الخبز والحبوب، و12.5% لمنتجات الألبان والجبن والبيض، و6.6% لشراء الأسماك، 8.8% لشراء الزيوت، والسكر 5.5%.