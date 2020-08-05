شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الارتفاع – تحليل - 05-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بإيجابية ملحوظة ليقترب من حاجز 0.7200، بانتظار تخطي هذا المستوى لدعم الموجة الصاعدة المتوقعة على المدى اللحظي والقصير، والتي تستهدف مستوى 0.7290 كمحطة رئيسية تالية.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.7065 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7120 والمقاومة 0.7260

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد