الدولار الأسترالي يستأنف الارتفاع – تحليل - 05-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بإيجابية ملحوظة ليقترب من حاجز 0.7200، بانتظار تخطي هذا المستوى لدعم الموجة الصاعدة المتوقعة على المدى اللحظي والقصير، والتي تستهدف مستوى 0.7290 كمحطة رئيسية تالية.
وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.7065 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7120 والمقاومة 0.7260
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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