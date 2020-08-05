شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يختبر المقاومة – تحليل - 05-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر عقود خام برنت اختباراً لمقاومة النطاق الجانبي 44.40 ويحاول اختراقها، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، لكننا بحاجة للحصول على إغلاق يومي فوق المستوى المذكور لتأكيد الاندفاع نحو أهداف إيجابية تبدأ عند 45.00 وتمتد إلى 46.10.

وبالتالي، سيبقى النطاق الجانبي مسيطراً إلى أن يتمكن السعر من اختراق المقاومة 44.40 أو كسر الدعم 42.85 لتحديد أهدافه التالية بشكل أدق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 43.00 والمقاومة 46.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي