شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يخترق المقاومة – تحليل - 05-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر النفط اختراق مقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، والتي تشكّل نموذج علم استمراري صاعد، مما يقود السعر للارتفاع خلال الجلسات القادمة، في طريقه لاختبار مستوى 43.05 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر إلى 45.00 كمحطة تالية.

لذلك، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الميل الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن كسر 40.50 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.50 والمقاومة 43.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد