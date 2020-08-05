الذهب يجتاز الحاجز النفسي – تحليل - 05-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر الذهب صعوداً بشكل قوي مساء يوم أمس ليخترق حاجز 2000.00 دولار ويفعّل السيناريو الإيجابي على المدى القصير والمتوسط، ممهداً الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، حيث ينتظم داخل قناة صاعدة تملك أهداف إضافية تصل إلى 2075.00.
وبالتالي، نحن نتوقع أن نشهد مزيد من الارتفاع اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يواصل حمل السعر من الأسفل، مع الإشارة إلى أن سلبية مؤشر ستوكاستيك قد تسبب بعض التذبذب الجانبي المؤقت قبل استئناف الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم نشهد كسراً واضحاً لمستوى 1981.20 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1985.00 والمقاومة 2060.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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