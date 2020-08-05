الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يكسر الدعم – تحليل - 05-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بكسر مستوى 1.3362 لينخفض بقوة ويقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 1.3270، مما يدعم استمرار الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.3200.
وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن الثبات دون مستويات 1.3362 و1.3395 مهم لاستمرار الميل الهابط المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3200 والمقاومة 1.3360
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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