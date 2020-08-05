شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف الارتفاع – تحليل - 05-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار مزيد من الارتفاع ليتخطى حاجز 1.1800 ويستقر فوقه، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستويات 1.1908 ثم 1.1995 كمحطات رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 1.1737 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1740 والمقاومة 1.1920
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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