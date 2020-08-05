شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع وشهر آب/أغسطس على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة إلى النيوزيلندية، بينما تراجع كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء ووسط تقييم المستثمرين لانقسام المشرعين الأمريكي في مفاوضات صفقة الفيروسات التاجية حول قضايا مثل التأمين ضد البطالة بالتزامن مع القلق من تفشي موجة ثانية من فيروس كورونا.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الإنشاء من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 42.7 مقابل 35.5 في حزيران/يونيو الماضي، وجاء ذلك، قبل أن نشهد عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر معدل البطالة والتي أظهرت تراجعاً إلى 4.0% مقابل 4.2% في الربع الأول الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى 5.6%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت قراءة مؤشر التغير في التوظيف تراجعاً 0.4% مقابل ارتفاع 1.0% في الربع الأول، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 2.0%، بينما أوضحت قراءة مؤشر تكلفة العملة في القطاع الخاص تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.4% في الربع الأول، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى 0.4%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا من قبل نيوزيلندا صدور قراءة مؤشر أسعار السلع والتي أظهرت ارتفاعاً 2.3% مقابل تراجع 0.7% في حزيران/يونيو، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم لما سيسفر عنه حديث محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا حيال المصارف المركزية في عهد (COVID-19) في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها مركز الاقتصاد والأعمال الياباني.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.59% ليخسر 9.21 نقطة ويصل إلى المستوى 1,546.05، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.60% ليخسر هو الأخر 136.39 نقطة ويصل إلى المستوى 22,437.27.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.51% ليخسر 24.51 نقطة ويصل إلى المستوى 4,751.29، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.39% ليخسر هو الأخر 13.23 نقطة ويصل إلى المستوى 3,358.46.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً 0.15% ليربح 37.12 نقطة ويصل إلى المستوى 24,983.75، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.84% ليربح هو الأخر 19.07 نقطة ويصل إلى المستوى 2,299.04.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي انخفض بنسبة 0.28% ليخسر 33.14 نقطة ويصل إلى المستوى 11,738.58، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 1.13% ليخسر هو الأخر 48.25 نقطة ويصل إلى المستوى 5,989.30.