شكرا لقرائتكم خبر عن سنرجي (SENERGY) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 05-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 17٫20 فلس، وذلك بعدما تلقى السهم دعما عند مستوى 16 فلس، كما يلامس السهم حاليا الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” والذي يشكل دعما قد يدفع بالسهم لأعلى للوصول لمستوى المقاومة 19 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 16 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 16.7 بينما مستوى المقاومة هو 17.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد