شكرا لقرائتكم خبر عن المتحد (ALMUTAHED) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 05-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق السهم لأسفل ليغلق امس الثلاثاء عند مستوى 246 فلس، ملامسا لمستوى المقاومة الحالي عند 250 فلس، حيث يقابل عند هذا المستوى خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل لمستوى الدعم الهام والقوي عند 225 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 255 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 244.0 بينما مستوى المقاومة هو 249.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط