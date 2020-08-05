شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة (ALMADINA) يتجاوز القناة الهابطة -تحليل صباحي- 05-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 10٫70 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي عن د9٫80 فلس، كما تمكن السهم من تجاوز القناة الهابطة قصيرة الأجل، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة الهام عند 12٫20 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 9٫80 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10.3 بينما مستوى المقاومة هو 10.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد