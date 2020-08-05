زين (ZAIN) يتمكن من الارتفاع مرة أخرى -تحليل صباحي- 05-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى ليغلق عند مستوى 554 فلس، وذلك نهاية تداولات امس الثلاثاء، كما تمكن السهم تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 545 فلس، بالتزامن مع تجاوز السهم لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 575 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 540 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 550 بينما مستوى المقاومة هو 557 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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