شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون قطر (VFQS) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 05-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الاراح كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 1٫255 ريال، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 1٫14 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫32 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.22 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.28 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط