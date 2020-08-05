شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع شركات المناعي (MCCS) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 05-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بقوة خلال تداولات الأربعاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 2٫81 ريال، بالرغم من انه استهل الجلسة عند مستوى 2٫97 ريال، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 2٫70 ريال كمستوى أول ثم 2٫50 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء اسهم اسفل مستوى 3٫05 ريال

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.75 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.90 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط