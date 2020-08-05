شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال القابضة (AHCS) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 05-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات الأسبوع الماضي منخفضا عند مستوى 0٫789 ريال، في ظل استمرار تدني كميات التداول، مخترقا خط "Tenkan Sen” وهو احد خطوط مؤشر "ichimoku Cloud” مما يشير الى ان السهم قد يواصل تراجعه لمستوى الدعم القوي عند 0٫73 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫80 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.75 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.78 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط