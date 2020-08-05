شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع معدلات البطالة في نيوزيلندا بخلاف التوقعات خلال الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي بيانات سوق العمل للربع الثاني والتي أظهرت تراجع قراءة مؤشر معدل البطالة إلى 4.0% مقابل 4.2% في الربع الأول الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى 5.6%، بينما أظهر قراءة التغير في التوظيف تراجع 0.4% مقابل ارتفاع 1.0% والتي عدلت من ارتفاع 0.7% في الربع الأول، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 2.0%، وأوضحت قراءة تكلفة العملة في القطاع الخاص تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.4% في الربع الأول، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى 0.4%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع معدلات البطالة في نيوزيلندا بخلاف التوقعات خلال الربع الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.