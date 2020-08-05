شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 05-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر تداولات الأربعاء الماضي منخفضا عند مستوى 5406 نقطة، الا انه اغلق مرتفعا عند مستوى 5472 نقطة، مرتفعا بشكل طفيف مقارنة بإغلاقه السابق، في ظل استمرار تداول المؤشر في نطاق ضيق على المدى القصير ما بين مستوى 5300 نقطة ومستوى 5700 نقطة، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي إشارات ذات اهمية، لذلك نتوقع ان يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,422 وبين مستوى المقاومة هو 5,529 نقطة
كانت هذه تفاصيل خبر مؤشر الكويت الأول (BKP) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 05-08-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.