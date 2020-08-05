شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 05-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر تداولات الأربعاء الماضي منخفضا عند مستوى 5406 نقطة، الا انه اغلق مرتفعا عند مستوى 5472 نقطة، مرتفعا بشكل طفيف مقارنة بإغلاقه السابق، في ظل استمرار تداول المؤشر في نطاق ضيق على المدى القصير ما بين مستوى 5300 نقطة ومستوى 5700 نقطة، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي إشارات ذات اهمية، لذلك نتوقع ان يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,422 وبين مستوى المقاومة هو 5,529 نقطة