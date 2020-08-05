شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 05-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات الأربعاء الماضي اخر جلسات الأسبوع، حيث اغلق عند مستوى 9368 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، ويواجه المؤشر حاليا مستوى المقاومة القوي عند 9500 نقطة، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 9000 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9500 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,296 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,394 نقطة
كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 05-08-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.