شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 05-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات الأربعاء الماضي اخر جلسات الأسبوع، حيث اغلق عند مستوى 9368 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، ويواجه المؤشر حاليا مستوى المقاومة القوي عند 9500 نقطة، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 9000 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 9500 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,296 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,394 نقطة