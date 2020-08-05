شكرا لقرائتكم خبر عن "والت ديزني" تسجل خسائر حادة نتيجة أضرار أزمة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت "والت ديزني" خسائر فصلية حادة في الربع السنوي الثاني المنتهي بنهاية يونيو/حزيران نتيجة تضرر أنشطتها من ازمة فيروس "كورونا".



وبلغت خسائر "وال ديزني" نحو 4.72 مليار دولار أو ما يعادل 2.61 دولار لكل سهم في الربع الثاني مقارنة بتحقيق أرباح عند 79 سنتا للسهم في الربع الثاني من العام الماضي.

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أما الإيرادات، فقد هبطت بنسبة 42% إلى 11.78 مليار دولار خلال الربع الثاني مقارنة بإيرادات تجاوزت 20 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2019، فيما توقع محللون إيرادات عند 12.4 مليار دولار.



ونتيجة لازمة فيروس كورونا، اضطرت الشركة لإغلاق جميع متنزهاتها على مستوى العالم خشية الإصابات بين الزوار، لكنها أعادت لاحقا فتح البعض منها.



وحققت الشركة إيرادات من خدمة المحتوى الأصلي "ديزني بلس" بلغت 3.97 مليار دولار في الربع الثاني بعد ارتفاع عدد المشتركين من مختلف دول العالم إلى 57.5 مليون مشترك.