شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على انخفاض بسبب توقعات الطقس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات يوم الثلاثاء بسبب توقعات إيجابية تتعلق بحالة الطقس في الولايات المتحدة لا سيما ولايات الغرب والوسط التي تشهد زراعات كثيفة بالحبوب والمحاصيل الزراعية الأخرى.



وتوقع مراقبون في جهات الأرصاد الجوية الأمريكية تساقطاً غزيراً للامطار في مناطق الغرب والوسط الأمر الذي يدعم بدوره جودة ووفرة المحاصيل الزراعية، ومن بينها الصويا، مما ضغط بدوره على الأسعار.



وكشفت شركات بحثية معنية بالمحاصيل الزراعية ان تحصد الولايات المتحدة 4.496 مليار بوشل من الصويا وحوالي 15.320 مليار بوشل من الذرة.

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وصنفت وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها الأسبوع محصول الصويا الأمريكية عند 73% أي من "جيد إلى ممتاز".



وفي سياق منفصل، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) على نحو إيجابي بحلول الساعة 22:41 بتوقيت جرينتش عند 93.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.8 نقطة وأقل مستوى عند 93.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الصويا عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1.5% وأغلقت جلسة الثلاثاء عند 8.79 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر عند 8.92 دولار وأقل سعر عند 8.77 دولار.