شكرا لقرائتكم خبر عن «إير بيس» النيجيرية تسرح طيارين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «إير بيس» للطيران الرئيسية في نيجيريا، المتضررة كغيرها بالأزمة المرتبطة بوباء كوفيد-19، الثلاثاء أنها قررت تسريح طيارين وخفض أجور موظفيها.

وذكرت إدارة الشركة في بيان أنه لمواجهة «الآثار المدمرة» لفيروس كورونا المستجد على «عملياتها وصحتها المالية»، اضطرت إلى اتخاذ «قرار مؤلم لكنه مشروع» يتمثل بتسريح عدد من طياريها وخفض «رواتب جميع الموظفين». (أ ف ب)

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