شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع ملحوظ بالصادرات المصرية من الوقود فى مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية، تراجع الصادرات المصرية من الوقود في شهر مايو الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية من الوقود نحو 175 مليونا و55 ألف دولار، مقابل 641 مليونا و371 ألف دولار، بتراجع بلغ نحو 466 مليون و316 ألف دولار.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن صادرات البترول تتوزع بين صادرات البترول الخام وبلغت قيمتها 85 مليونًا و329 ألف دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 153 مليونًا و311 ألف دولار في شهر مايو عام 2019، بتراجع بلغ 67 مليونًا و982 ألف دولار.

وتشمل قائمة الصادرات أيضًا، منتجات البترول وبلغت قيمتها 44 مليونًا و685 ألف دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 289 مليون و10 آلاف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 244 مليونًا و325 ألف دولار، يليها الصادرات المصرية من الفحم بأنواعه وبلغت قيمته 2 مليون و226 ألف دولار في مايو الماضي، مقابل 5 ملايين و372 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 3 ملايين و146 ألف دولار.

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وبلغت قيمة العجز في الميزان التجاري نحو 2.59 مليار دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 4.05 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق له بنسبة تراجع بلغت 36.2%، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 1.57 مليار دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 2.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.