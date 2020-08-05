أبوظبي تجيز تجديد التراخيص لمدة ثلاث سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أجازت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، لأصحاب التراخيص الاقتصادية «التجارية والصناعية» المسجلة في إمارة أبوظبي، تجديد تراخيص أنشطتهم الاستثمارية مدة 3 أعوام إلى جانب توفير خيار التجديد لعام، أو عامين، بهدف تسهيل رحلة المستثمرين ورجال الأعمال وتعزيز استمرارية أعمالهم بما يخفف عنهم عناء التجديد، والتقليل من الإجراءات المتبعة، والوقت، والجهد.

أكد راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: نحرص من خلال إتاحة خيار تجديد التراخيص الاقتصادية مدة عامين، إلى ثلاثة أعوام، على تحقيق أهداف رئيسية تعود بالفائدة على المتعاملين وحكومة أبوظبي، على حد سواء، بحيث يسهّل على المتعامل عناء التجديد كل عام، وبالمقابل التخفيف والتقليل من إجراءات ومعاملات تجديد التراخيص الاقتصادية بالدائرة والتي تصل نسبتها إلى نحو 70% من أجمالي المعاملات الأمر الذي سيقلل، وبشكل كبير، من حجم المعاملات التي تنفذها للمتعاملين.

وأفاد بأن إجمالي عدد الرخص الاقتصادية التي تم تجديدها خلال النصف الأول من عام 2020 بلغت 33116 رخصة، تشكل 42.30% من إجمالي عدد معاملات تجديد التراخيص الاقتصادية المنتهية، موضحاً أن اختيار أصحاب التراخيص تجديد أنشطتهم الاقتصادية سيقلل عليهم، وعلى الدائرة، هذه النسبة من الإجراءات كل عام.

وأوضح محمد علي المرر مدير إدارة التراخيص التجارية بالدائرة، أن تجديد التراخيص التجارية والصناعية يتم وفق إجراء وآلية سهلة تتلخص في تسجيل الدخول عبر موقع «تم»، والضغط على التجديد، ومن ثم إدخال رقم الرخصة، واختيار المدة المراد التجديد بها.

وأشار إلى أنه منذ إطلاق المبادرة تم تجديد 8 رخص تجارية وصناعية لأكثر من عام، 4 رخص منها لمدة عامين، و4 رخص لمدة ثلاثة أعوام، بحيث يستفيد أصحاب هذه الرخص من الحصول على جميع الموافقات والاعتمادات لمرة واحدة فقط، لطول مدة التجديد، بما يوفر عليهم الوقت، والجهد.

بدوره قال علي الهمامي مدير إدارة التنظيم الصناعي بمكتب تنمية الصناعة أن مبادرة الدائرة السماح بتجديد الرخصة الصناعية لثلاثة أعوام يسهم في تحسين بيئة الأعمال للمستثمرين الصناعيين، وتوفير الوقت والجهد على المستثمر، ما يسهل عليه الإجراءات، باعتبار أن إجراءات الرخصة الصناعية لديها متطلبات من الناحية الفنية يستوجب الالتزام بها، وتوفيرها.

وأشار إلى أن آلية تجديد الرخصة الصناعية حالة إنتاج لأكثر من عام «عامين أو ثلاثة أعوام»، يتم فيها احتساب رسوم الخدمة والأنشطة والمنتجات والجهات الخارجية واللوحة الإعلانية، لعدد أعوام التجديد التي تم اختيارها حيث تصدر صلاحية الرخصة الصناعية المجددة بعدد الأعوام المطلوبة.