الخزانة الأمريكية ترفع توقعاتها للاقتراض في الربع الثالث



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأول الاثنين، إنها تعتزم اقتراض 947 مليار دولار في الربع الثالث من العام، إذ تتوقع أن تتواصل حاجة الحكومة إلى الإنفاق بشكل كبير في سبيل تقليل أثر جائحة فيروس كورونا في الاقتصاد.

وخصص الكونجرس بالفعل، نحو ثلاثة تريليونات دولار حتى الآن لمساعدات مرتبطة بفيروس كورونا. والجمهوريون والديمقراطيون في خلافات حالياً بشأن حزمة مساعدات جديدة مرتبطة بفيروس كورونا، بعد تخطي موعد نهائي لتمديد مساعدات لعشرات الملايين من الأمريكيين العاطلين.

وقالت وزارة الخزانة في بيان، إن تقديراتها «تفترض الحاجة إلى اقتراض إضافي بقيمة تريليون دولار تحسباً لتمرير تشريع جديد استجابة لتفشي كوفيد-19».

وقال مسؤولون كبار في وزارة الخزانة للصحفيين، إن التقديرات مبدئية نظراً للضبابية في ما يتعلق بحجم أي حزمة مقبلة.

كانت الخزانة الأمريكية اقترضت 2.753 تريليون دولار من خلال أسواق الدين في الفترة من إبريل/ نيسان، إلى يونيو/ حزيران، ما يفوق أي ربع سنة آخر، ويزيد ععلى أعلى مستوى اقتراض لسنة مالية كاملة مسجل سابقاً عند 1.8 تريليون دولار في 2009. وأنهت الفترة وهي لا تزال لديها سيولة بقيمة 1.722 تريليون دولار.

من جهته، واصل البيت الأبيض، أمس الأول الاثنين، محادثاته مع القادة الديمقراطيين في الكونجرس بشأن مساعدات طارئة جديدة لمواجهة تداعيات «كوفيد-19»، في الوقت الذي حض فيه رؤساء شركات أمريكية كبرى المشرّعين على وضع خلافاتهم الحزبية جانباً، ومساعدة الشركات الصغيرة.

وحذّر رؤساء شركات وولمارت، وفيسبوك، ومايكروسوفت، والفابيت، وستاربكس، وغيرها من تأثيرات «كارثية» في الاقتصاد والتوظيف في حال تم حجب جولة جديدة من المساعدات الفيدرالية عن الشركات التي تواجه متاعب بسبب إجراءات الإغلاق.

وعقدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، اجتماعاً جديداً بعد ظهر أمس الأول الاثنين، مع وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، وكبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، استمر ساعتين ووصفته بأنه كان «مثمراً».

وتحدث زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، عن حصول تقارب بين الجانبين، ولكن بعد مراجعة أرقام المساعدات التي يسعى كل جانب إلى الدفع بها فإن «هناك الكثير من القضايا التي لا تزال عالقة».

ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق قريباً، لكن ملايين العمال فقدوا إعانات البطالة الفيدرالية الأسبوعية التي تبلغ 600 دولار، كما أن هناك عائلات تواجه خطر إخلاء منازلها.

ورفضت بيلوسي اقتراحاً جمهورياً بخفض إعانات البطالة الأسبوعية إلى 200 دولار في الأسبوع، لأنها لا تلبي احتياجات العائلات الأمريكية، على حد وصفها.

وقالت «يعاني الملايين من الأطفال في بلادنا انعدام الأمن الغذائي. ويشعر الملايين بالقلق من إجبارهم على إخلاء منازلهم»، لكنها اعتبرت أن المحادثات تتحرك «على المسار الصحيح» على الرغم من التباينات.

وفي رسالة إلى الكونجرس، توقع رؤساء شركات أمريكية «موجة إقفالات نهائية» إذا لم يتمّ اتخاذ أي تدابير من الآن حتى مطلع سبتمبر/ أيلول.

وقالت الرسالة «إن الشركات الصغيرة مهمة للغاية بالنسبة إلى قوة الاقتصاد، ويجب أى ندعها تفشل»، مضيفة «في هذه اللحظة من الأزمة، نحضكم على الترفع عن الحزبية» لإقرار حزمة إنفاق.

ومنح الكونجرس وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الربيع السابق قروضاً تفوق قيمتها 521 مليار دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، إلا أن هذا البرنامج يوشك على الانتهاء.

وأشار أصحاب الشركات في الرسالة إلى أن برنامجاً جديداً من هذا النوع «سيساعد بالطبع عدداً من هذه الشركات، لكن القطاعات الأكثر تضرراً ستحتاج إلى دعم أكبر، وأطول».

(وكالات)