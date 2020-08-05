77 % من سيولة الأسهم تستهدف قطاعي «العقار» و«البنوك»

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في جلسة تداولات، أمس الثلاثاء، مع ارتفاع مؤشر سوق دبي 0.65%، وانخفاض سوق أبوظبي 0.14%، فيما ظل جذب قطاعي البنوك والعقار ل 77% من السيولة بما يعادل 410 ملايين درهم، من الإجمالي الذي وصل إلى 530 مليون درهم في السوقين.

ووفقاً لبيانات سوق دبي، قفز سهم «الاتحاد العقارية» في أول جلستين، بعد عطلة عيد الأضحى بنسبة 18.75% عند مستوى 0.342 درهم، وبسيولة بلغت 195.5 مليون درهم، من خلال التداول على 600 مليون درهم، علماً بأن السهم ارتفع في جلسة أمس 5.88% وتصدر التداولات مجدداً.

وتدفقت سيولة قوية بالأمس على «الإمارات دبي الوطني» قرب 90 مليون درهم، وارتفع 0.88% عند مستوى 9.12 درهم، كما ارتفع «إعمار العقارية» 2.34% إلى 2.62 درهم، من خلال سيولة بلغت 28.3 مليون سهم.

وفي سوق أبوظبي، تركزت التداولات على «أبوظبي التجاري» ب22.7 مليون درهم، لكنه تراجع 0.4% عند 5.02 درهم، بينما استقطب «طاقة» سيولة ب22 مليون درهم، وهبط 3.47% وذلك بفعل عمليات جني أرباح.

وارتفع سهم «أبوظبي الأول»، 0.36% عند 11.04 درهم بسيولة بنحو 20 مليون درهم.

وسجلت سيولة سوق دبي 388.7 مليون درهم، و141.24 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم نحو 600 مليون سهم، توزعت بواقع 527.46 مليون سهم في دبي و71.8 مليون سهم في أبوظبي.

وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 20 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 7492 صفقة.



سوق دبي



صعد مؤشر سوق دبي المالي لليوم الثاني توالياً بنسبة 0.65% إلى مستوى 2078.79 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والبنوك والخدمات والاستثمار والنقل.

وارتفع قطاع العقار 2% معززاً بمكاسب «إعمار العقارية» 2.34% و«إعمار للتطوير» 1.44% و«إعمار مولز» 3.1%، و«الاتحاد العقارية» 5.88% و«ديار» 0.69% فيما نزل «أرابتك» 4.95%.

وزاد قطاع البنوك 0.11% مع صعود «الإمارات دبي الوطني» 0.88%، مقابل نزول «دبي الإسلامي» 0.52%.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.25% نتيجة ارتفاع «سوق دبي المالي» 1.22% فيما نزل «شعاع كابيتال» 0.89% واستقر «دبي للاستثمار» دون تغيير.

كما ارتفع قطاع النقل على نحو طفيف جداً لم يتجاوز 0.01% بعد ارتفاع «الخليج للملاحة» 0.4% أمام استقرار كل من «أرامكس» و«العربية للطيران».

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سوق أبوظبي



وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.14% إلى مستوى 4318 نقطة مع انخفاض المؤشرات القطاعية لأسهم الاستثمار والاتصالات والطاقة. وانخفض قطاع الاتصالات بنسبة 0.6% بعد تراجع سهم «اتصالات» الذي يعد من بين الأكثر تأثيراً بالمؤشر العام للسوق بالنسبة ذاتها. كما نزل قطاع الطاقة 0.58% تحت وطأة نزول «طاقة» 3.47%، في وقت ارتفع «دانة غاز» 0.56% واستقر «أدنوك للتوزيع» من دون تغيير.

وهبط قطاع الاستثمار 2.62% متأثراً بهبوط «العالمية القابضة» 2.55% و«إشراق» 4.97% و«الواحة كابيتال» 2.34%.

وفي المقابل نجح قطاع البنوك في الارتفاع 0.2% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.36% و«أبوظبي الإسلامي» 0.54% على الرغم من نزول «أبوظبي التجاري» 0.4%.

وزاد قطاع العقار 1.64% مستفيداً من ارتفاع «الدار» 1.76% مع استقرار «رأس الخيمة العقارية» من دون تغيير.



توجه السيولة



تصدر سهم «الاتحاد العقارية» سوق دبي لليوم الثاني على التوالي، تلاه «الإمارات دبي الوطني»، ثم «أرابتك» باستقطابه نحو 80 مليون درهم، وأغلق عند مستوى 1.15 درهم.

وفي سوق أبوظبي، كانت التداولات الأكثر ل«أبوظبي التجاري» تلاه «طاقة»، ثم «أبوظبي الأول».

وسجل «الاتحاد العقارية» الارتفاع الأكثر بنسبة 5.88% إلى 0.342 درهم، وفي المقابل سجل «أرابتك» التراجع الأكثر بنسبة 4.95% مغلقاً عند 1.15 درهم.

وجاء في مقدمة الارتفاعات في سوق أبوظبي «سيراميك رأس الخيمة» بنسبة 3.08% مغلقاً عند 1.34 درهم، فيما تصدر التراجعات «إشراق» بنسبة انخفاض 4.97% عند مستوى 0.344 درهم.

وسيطر الهدوء على أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي، وبصافي استثمار لم يتجاوز مليون درهم كمحصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل بدبي وعلى نحو طفيف جداً بنحو 100 ألف درهم فقط.