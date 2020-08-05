«أبوظبي للأوراق المالية» يُدرج سندات بـ 4 مليارات دولار

أعلن «سوق أبوظبي للأوراق المالية» إدراجه لشهادات سندات بقيمة 4 مليارات دولار من قبل «إم جي دي اتش- جي ام تي إن بي.في»، الجهة المصدرة، والمدرجة بشكل رئيسي في بورصة لندن، والمضمونة من قبل شركة «المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنج»، جهة إصدار أدوات الدين لشركة «مبادلة للاستثمار».

وقال خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «نرحب بانضمام «مبادلة» إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية؛ إذ يعد إدراج سندات شركة «المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنج»، دليلاً آخر على جاذبية السوق لقاعدة أوسع من المستثمرين والمصدرين؛ حيث تأخذ استراتيجيتنا لزيادة عدد المنتجات المتاحة للمستثمرين أولوية تامة».

وأضاف: «عندما تقرر شركة استثمار عالمية إدراج أدوات دين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فإنها تبعث رسالة قوية للأسواق في جميع أنحاء العالم مفادها بأن أبوظبي يمكنها دعم متطلبات رأس المال وطموحات النمو لأي عمل تجاري ومع إضافة المزيد من المنتجات إلى السوق والاستثمار في بنيتنا التحتية للتداول نصبح أيضاً أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يبحثون عن طرق أفضل وأكثر مرونة لإدارة ثرواتهم في بيئة مستقرة منخفضة المخاطر».

ويواصل سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعزيز وتطوير أنظمته وبنيته التحتية لتحقيق هدفه المتمثل في أن يكون بورصة دولية رائدة لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب، إضافة إلى تطوير قاعدة مستثمرين محليين أكثر تنوعاً. تتم بلورة هذه الاستثمارات رقمياً بشكل متزايد؛ حيث يقوم السوق بتطوير المزيد من الحلول التكنولوجية الفعالة للوصول إلى أهدافه.

ويعد سوق رأس المال القوي والحديث والمبتكر والعالمي، ركيزة أساسية لاقتصاد أبوظبي؛ حيث يعمل سوق أبوظبي بالتعاون الوثيق مع حكومة أبوظبي ومع أصحاب المصلحة في جميع أنحاء الإمارة لتحقيق ذلك.

ومن الجدير بالذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية، قد قام مؤخراً بعرض التأثير الإيجابي للزيادة في نسب التملك الأجنبي في شركاته المدرجة. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت شركة شيميرا للاستثمار عن إطلاق أول صندوق مؤشرات متداولة يتبع حركة مؤشر إس آند بي المتوافق مع الشريعة في الإمارات والذي سوف يتم إدراجه إدراجاً رئيسياً في سوق أبوظبي للأوراق المالية.