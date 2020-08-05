إنجاز «مركاز» عجمان في 2021 بكلفة 600 مليون درهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اطلع الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، على سير العمل بمشروع المركز التجاري «مركاز»، وآخر ما تم تنفيذه، والاستعدادات الخاصة للانتهاء من الأعمال الجارية به، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 600 مليون درهم، ويقام على مساحة 46 ألفاً و360 متراً مربعاً.

ويتميز المركز التجاري «مركاز» بموقع استراتيجي على طريق الشيخ محمد بن زايد عند مفرق الطرق بين الشارقة وعجمان.

أعرب الشيخ عبدالعزيز النعيمي بعد جولة تفقدية بموقع المركز، رافقه خلالها عدد من المسؤولين، عن إعجابه وتقديره لما تم إنجازه بهذا المشروع الطموح، ونسبة التطور السريع في عملية الإنجاز التي وصلت إلى 60% من أعماله.. ومن المقرر أن يتم الافتتاح الرسمي للمركز التجاري خلال النصف الأول من عام 2021.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد: المركز التجاري «مركاز» يعد من المشاريع الضخمة، وتقوم على تطويره مجموعة عجمان القابضة، ويعد وجهة تسوق وترفيه فريدة من نوعها، ستقدم لجميع سكان الإمارات تجربة جديدة وممتعة مبنية على التجمعات العائلية والترابط الاجتماعي.

وأضاف أن عامل الجذب الرئيسي لهذا المركز التجاري يتمثل في السقف البانورامي المذهل للمبنى الذي يقام على مساحة سبعة آلاف و920 متراً مربعاً، والمصنوع من نسيج إيثيلين رباعي فلورو الإيثيلين «ETFE»، يسمح بدخول أشعة الشمس الطبيعية إلى داخل المركز التجاري ليستمتع الزوار بتجربة الهواء الطلق في بيئة محكومة، إلى جانب نمو الشجيرات والنباتات الموجودة بالحديقة الداخلية التي تستفيد من الأشعة فوق البنفسجية الطبيعية التي تخترق سقف المركز التجاري.

وبانتهاء إنشاء هذا السقف، سيكون من أكبر أسقف الأتريوم المصنوعة من إيثيلين رباعي فلورو الإيثيلين «ETFE» بالمراكز التجارية في دولة الإمارات.

وقال يحيى الجسمي مدير عام مجموعة عجمان القابضة: سيقدم المركز التجاري مزيجاً مذهلاً من تجربة الترفيه العائلي والترابط المجتمعي في أجواء ومناظر خلابة، وسيضم أكثر من 100 متجر و16 مطعماً عالمياً فاخراً، و13 منفذاً لبيع المأكولات والمشروبات المعدة بأشهر طرق الطهي التقليدية في العالم، ومنطقة ترفيهية مخصصة للتجمعات العائلية، ومركزاً رياضياً وصحياً، وهايبرماركت يمتد على مساحة 15 ألف متر مربع.

(وام)