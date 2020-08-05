شكرا لقرائتكم خبر عن حكم برد كافة الغرامات المحصلة من «دبي للمرطبات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «دبي للمرطبات» إصدار المحكمة الابتدائية الاتحادية في أبوظبي الناظرة في القضايا الضريبية بتاريخ 27 يوليو حكماً بشأن الاعتراض المقدم من طرفها على قرار «لجنة تسوية المنازعات الضريبية» في دبي الصادر بتاريخ 15 إبريل 2019. وأوضحت الشركة، أن المحكمة قضت في حكمها بإلزام الهيئة الاتحادية للضرائب برد كافة الغرامات المحصلة من الشركة الناتجة عن التقييم الضريبي موضوع النزاع، كما قضت برفض كافة الطلبات الأخرى المقدمة من الهيئة.

ولفتت إلى أنها تقوم حالياً بدراسة الحكم ومراجعته مع ممثلي الشركة القانونيين في مكتب «بيكر ماكنزي حبيب الملا»، ومتابعة الخيارات الملائمة حسب القوانين واللوائح السارية.

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