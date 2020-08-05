«رافلز دبي» ضمن أفضل 10 فنادق حول العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:هشام مدخنة

حصل فندق «رافلز دبي» على تصنيفين عالميين استثنائيين في حفل توزيع جوائز «أفضل فنادق العالم» على موقع «تريب أدفايزر» لعام 2020.

وبحسب التصنيف أصبح معلم دبي الشهير، والمستوحى شكله من أهرام الجيزة، جزءاً من أفضل 10 فنادق في العالم عموماً، وأفضل فندق «فاخر» في المنطقة ومن ضمن أفضل 25 فندقاً فاخراً في العالم للسنة الثانية على التوالي، في المركز 21.

وتم احتساب الفائزين بناءً على جودة وكمية المراجعات والآراء والتقييمات التي دونها ملايين العملاء بخصوص أفضل فنادق العالم على منصة «تريب أدفايزر» العالمية للسياحة والسفر في 2019.

وقال أيمن غريب، العضو المنتدب في «رافلز دبي»: بينما نتغلب على هذه الأوقات غير المسبوقة ومع وجود أكثر من 8.7 مليون شركة مدرجة على موقع «تريب أدفايزر»، فإن كونك جزءاً من أفضل 10 فنادق حول العالم، يعد شهادة على التفاني والجهود الهائلة التي بذلت على مدى السنوات الماضية. ما زلت واثقاً من قوة السفر ونرى إشارات إيجابية بالفعل حيث نرحب بضيوفنا مرة أخرى.

يذكر أن فندق «رافلز دبي» هو من ضمن مجموعة «أكور» للضيافة التي تدير أكثر من 4300 فندق حول العالم.