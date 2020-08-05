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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الذهب يتخطى 2000 دولار لأول مرة في التاريخ تاريخ النشر: 05/08/2020 استمع تخطى الذهب حاجز 2000 دولار إلى مستويات قياسية لأول مرة في التاريخ مع استمرار المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية العالمية لزيادة حالات الإصابة بمرض «كوفيد- 19» وهو ما طغى على تأثير زيادة في الشهية للمخاطرة بفعل بيانات إيجابية للاقتصاد الأمريكي.

وخلال التداولات، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1٫4٪ إلى 2014 دولاراً للأوقية (الأونصة)، ليبلغ أعلى مستوياته على الإطلاق.

وقال إدوارد ماير، المحلل لدى إي.دي اند اف مان كابيتال ماركتس: «مشكلة فيروس كورونا ستلازمنا لبعض الوقت. يبدو أن الاقتصادات في أنحاء العالم ستكون هشة للغاية ولفترة ممتدة. ستحتاج (الاقتصادات) للتحفيز والتيسير النقدي».

(رويترز)

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