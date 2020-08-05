شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات خطة الإنعاش تنهي زخم صعود الدولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع انتعاش الدولار الثلاثاء متأثراً بالخلاف السياسي على خطة تحفيز أمريكية وتوقعات اقتصادية قاتمة.
وبعدما شهد أسوأ أداء خلال عشر سنوات في يوليو تموز، صعد الدولار بداية أغسطس/آب مع اتجاه بعض المستثمرين لتقليص مراكزهم المدينة.
دعم ذلك الدولار لفترة وجيزة فحسب ليتراجع 0.2% مقابل سلة عملات.
وصعد اليورو، الذي زاد 5% مقابل الدولار في يوليو/تموز، 0.2% في أحدث تداول له، مسجلاً 1.17875 دولار.
وارتفع الدولار الأسترالي نحو 0.3% بعدما أبقى البنك المركزي على السياسة النقدية دون تغيير كما كان متوقعاً.
كانت هذه تفاصيل خبر خلافات خطة الإنعاش تنهي زخم صعود الدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.