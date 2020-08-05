الاقتصاد

خلافات خطة الإنعاش تنهي زخم صعود الدولار

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شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات خطة الإنعاش تنهي زخم صعود الدولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع انتعاش الدولار الثلاثاء متأثراً بالخلاف السياسي على خطة تحفيز أمريكية وتوقعات اقتصادية قاتمة.
وبعدما شهد أسوأ أداء خلال عشر سنوات في يوليو تموز، صعد الدولار بداية أغسطس/آب مع اتجاه بعض المستثمرين لتقليص مراكزهم المدينة.
دعم ذلك الدولار لفترة وجيزة فحسب ليتراجع 0.2% مقابل سلة عملات.
وصعد اليورو، الذي زاد 5% مقابل الدولار في يوليو/تموز، 0.2% في أحدث تداول له، مسجلاً 1.17875 دولار.
وارتفع الدولار الأسترالي نحو 0.3% بعدما أبقى البنك المركزي على السياسة النقدية دون تغيير كما كان متوقعاً.

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