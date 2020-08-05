خلافات خطة الإنعاش تنهي زخم صعود الدولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع انتعاش الدولار الثلاثاء متأثراً بالخلاف السياسي على خطة تحفيز أمريكية وتوقعات اقتصادية قاتمة.

وبعدما شهد أسوأ أداء خلال عشر سنوات في يوليو تموز، صعد الدولار بداية أغسطس/آب مع اتجاه بعض المستثمرين لتقليص مراكزهم المدينة.

دعم ذلك الدولار لفترة وجيزة فحسب ليتراجع 0.2% مقابل سلة عملات.

وصعد اليورو، الذي زاد 5% مقابل الدولار في يوليو/تموز، 0.2% في أحدث تداول له، مسجلاً 1.17875 دولار.

وارتفع الدولار الأسترالي نحو 0.3% بعدما أبقى البنك المركزي على السياسة النقدية دون تغيير كما كان متوقعاً.