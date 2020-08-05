الصين تخفض مشترياتها من منتجات الطاقة الأمريكية

اشترت الصين 5% فقط من هدف يبلغ 25.3 مليار دولار لمشتريات منتجات الطاقة من الولايات المتحدة في النصف الأول من العام الحالي، أي أقل بكثير من تعهداتها بموجب اتفاق تجارة بين أكبر اقتصادين في العالم وفي وقت تشهد فيه علاقاتهما توتراً.

فقد بلغ إجمالي واردات الصين من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم المعدني ومنتجات الطاقة الأخرى حوالي 1.29 مليار دولار منذ بداية العام وحتى يونيو/ حزيران، وفقاً لحسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات الجمارك الصينية.

وفي حين تسارعت مشتريات الصين من المنتجات الأمريكية في الآونة الأخيرة، يقول المحللون إن أسعار الطاقة الضعيفة وتدهور العلاقات ربما حالا دون تحقيق بكين هدف العام بأكمله المنصوص عليه في صفقة المرحلة 1 المبرمة في يناير/ كانون الثاني.

كان من المتوقع أن يظهر النفط الخام الأمريكي بشكل بارز في مشتريات الصين بموجب اتفاق المرحلة 1.

استوردت الصين 45 ألفاً و603 براميل فقط من النفط الأمريكي يومياً في النصف الأول من 2020 مقارنة مع 85 ألفاً و453 برميلًا يومياً في نفس الفترة من العام 2019. (رويترز)