شكرا لقرائتكم خبر عن «الناشئة» تستقطب 15.1 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال معهد التمويل الدولي الاثنين: إن أسهم وسندات الأسواق الناشئة استقطبت صافي تدفقات في يوليو/تموز للشهر الثاني على التوالي، لكن التوقعات لا تزال ضبابية في الوقت الذي تكافح فيه تلك الأسواق للخروج من التراجع الحالي.

وقال المعهد إن تدفقات المحافظ إلى الأسواق الناشئة تباطأ إلى 15.1 مليار دولار في يوليو من قراءة معدلة بالخفض بلغت 29.2 مليار دولار في يونيو ، وجاءت أغلبيتها من أوراق الدين.

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