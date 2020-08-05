طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى الكويت ولشبونة

أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف خدمات الركاب إلى الكويت اعتباراً من اليوم 5 أغسطس وإلى لشبونة (16 أغسطس). وبذلك يرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكتها العالمية إلى 70 وجهة في الشهر الجاري، أي ما يزيد على نصف عدد المدن التي كانت تخدمها قبل جائحة «كوفيد-19»، حيث تواصل الناقلة توسيع عملياتها تدريجياً، مع المحافظة على صحة وسلامة عملائها وأطقمها والمجتمعات التي تخدمها كأولوية قصوى.

وسوف تعمل رحلات طيران الإمارات إلى الكويت يومياً، وإلى لشبونة ثلاثة أيام في الأسبوع، باستخدام «البوينج 777-300ER».