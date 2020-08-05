شكرا لقرائتكم خبر عن «نتورك» تدعم المدفوعات الرقمية لـ«كريم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت «نتورك إنترناشيونال»، عن انضمام تطبيق «كريم» إلى قاعدتها من عملاء معالجة المدفوعات الرقمية في 5 دول هي: الإمارات والسعودية ومصر والأردن وباكستان، ويندرج هذا المشروع في إطار مبادرة المدفوعات الرقمية التي أطلقها «كريم»، لتمكين كباتن مركباتها من الوصول مباشرة إلى إيرادات رحلاتهم اليومية باستخدام بطاقات «فيزا».

ويأتي ذلك في أعقاب اتفاقية مدتها 5 أعوام، تقوم «نتورك إنترناشيونال» بموجبها بمعالجة مدفوعات البطاقات مسبقة الدفع بالنيابة عن «كريم» ومن شأن المشروع أن يعود بالعديد من الفوائد على تطبيق «كريم» وعملائه.

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