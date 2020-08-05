«اقتصادية دبي» تطلق «إعادة التحريك لعجلة الاقتصاد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أطلقت اقتصادية دبي، بالشراكة مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، «برنامج إعادة التحريك الفعّال لعجلة الاقتصاد»، وذلك كجزء من الجهود الرامية إلى إعادة تشكيل اقتصاد الإمارة وإعادة تهيئته ليصبح أكثر نشاطاً واستدامة ومرونة، بما يشمل أيضاً مستقبل ما بعد الوباء. وسيتضمن البرنامج تحليل السياسات الحالية والمستقبلية، وبحثاً دقيقاً، ومشاورات واسعة مع أصحاب المصلحة، لتحديد اتجاه ونبرة وأسلوب السياسات واللوائح التنظيمية والمبادرات الاقتصادية المستقبلية.

وكجزء من مبادرة اقتصادية دبي، كوفكست، لتعزيز العمل المشترك، والانتقال إلى مرحلة الانتعاش، وإعادة تشكيل الاقتصاد في وضعه الطبيعي الجديد، سيهدف «برنامج إعادة التحريك الفعّال لعجلة الاقتصاد»، إلى تسخير المعرفة الجماعية للخبراء المحليين والدوليين، لتعزيز الوعي بالاضطرابات التي تسببت بها جائحة «كوفيد- 19»، إضافة إلى اقتراح حلول للاقتصادات والمجتمعات على حد سواء، من أجل تأقلم وتكييف استراتيجيات النمو مع الوضع الطبيعي الجديد.

وكخطوة أولى، يجتمع الخبراء وقادة الفكر من مختلف أنحاء العالم، في «المجلس الافتراضي للسياسات»، المنصة التفاعلية التي تديرها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لمناقشة التداعيات والآثار المستمرة لجائحة «كوفيد- 19»، على مختلف جوانب الاقتصاد، إضافة إلى استعراض السياسيات المحتملة والمبادرات المتنوعة. وقد عُقدت الجلسة المستديرة الافتراضية الأولى للمجلس، يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020، كمنتدى خاص، شارك خلاله خبراء عالميون بارزون، تقييمهم للاضطرابات الكبيرة للوباء على مستقبل كل من العولمة، والتعليم، والعمل.

وقد انضم كبار الاقتصاديين والممارسين والباحثين من المؤسسات العالمية الرائدة، بما في ذلك البنك الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، البنك الإنمائي لأمريكا اللاتينية (CAF)، كلية كينيدي بجامعة هارفارد، جامعة كورنيل، كلية إدارة الأعمال العالمية (إنسياد)، معهد بروكينغز، وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU)، إرنست ويونغ، شبكة يوروبيان سكولنت (EUN)، إيدتيك هاب، وشركة ناصر السعيدي وشركاه، إلى جانب خبراء اقتصادية دبي وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في الجلسة الافتراضية الأولى.

قال محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في اقتصادية دبي: «إن التعاون الثلاثي بين القطاع العام، والخاص، والأوساط الأكاديمية، لطالما أسفر عن ولادة أفضل الحلول في الماضي.