65 % ارتفاع الإنفاق في الإمارات خلال يونيو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت معدلات الإنفاق الاستهلاكي في الإمارات 65% خلال شهر يونيو 2020 مقارنة مع شهر مارس من العام ذاته وذلك بحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء التي ترصد حركة النشاط في العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية.

ويعكس النمو الكبير المسجل في الإنفاق خلال شهر يونيو الماضي في العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية بحسب ما وثقته الإحصائيات عودة النشاط إلى هذه القطاعات وذلك بعد حالة التباطؤ التي شهدتها في الأشهر السابقة.

وأظهرت الإحصائيات أن قطاع الفنادق في الدولة شهد ارتفاعاً في الإنفاق خلال شهر يونيو الماضي بزيادة نسبتها 15% مقارنة مع شهر أبريل وذلك بعد عودة النشاط للقطاع.

أما في قطاع المطاعم الذي تراجع فيه الإنفاق بنسبة 72% خلال شهر أبريل 2020 عن المستوى الطبيعي فقد عاد للتحسن بنسبة 47 % خلال شهر يونيو 2020 من العام ذاته.

وارتفع الإنفاق في قطاع الملابس ومستلزماتها 52% خلال شهر يونيو الماضي مقارنة مع شهر أبريل وذلك مع بدء عودة فتح مراكز التسوق في الدولة، كذلك الحال بالنسبة للإنفاق على المواد الغذائية والأدوية سواء بالطريقة التقليدية أو الإلكترونية.

ومن النتائج المهمة التي أظهرتها الإحصائيات أنه مع بداية الأسبوع ال 23 من العام الجاري بدأ الاقتصاد يتحسن بشكل كبير حيث عاد بنسبة 80% إلى مستواه الطبيعي ومن المتوقع خلال الأسابيع القليلة القادمة أن تعود معدلات الإنفاق إلى مستواها الطبيعي.

كما اتضح زيادة الإنفاق على قطاع البقالات بنسبة 26% مع نهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. (وام)